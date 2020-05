Premana rivive l’antico, l’edizione 2020 slitta al prossimo anno

Rinviato al 2021 lo storico evento della Pro Loco

“Ritorneremo ancora più carichi e motivati”

PREMANA – Era atteso per ottobre l’appuntamento biennale con Premana rivive l’antico che, a causa dell’emergenza covid, è stato rimandato. La decisione è stata presa nelle scorse ore dalla Pro Loco Premana da sempre organizzatrice della due giorni in grado di richiamare migliaia di persone a Premana.

“Come saprete ad ottobre vi avremmo accolti con la consueta manifestazione Premana rivive l’antico. Il consiglio Pro Loco ha però deciso che l’edizione di quest’anno verrà annullata: ci sembra la scelta più corretta anche nei confronti di tutti voi che negli anni ci avete dimostrato la vostra gratitudine e numerosa partecipazione. Come siamo soliti fare, vogliamo prenderci questo periodo particolare per lavorare al meglio e ritornare ancora più carichi e motivati per la prossima edizione che sarà, in via del tutto eccezionale, ad ottobre 2021. Ciò che più desideriamo è rivedervi al nostro paese con l’entusiasmo di ritrovare quello ‘stare insieme’ autentico e spensierato: la caratteristica che da sempre ci contraddistingue e ci rende fieri di quello che vediamo nei vostri occhi nei due giorni di Premana rivive l’antico”.