Nel weekend l’11^ edizione della storica manifestazione

Il paese si prepara a rivivere le tradizioni di un tempo

PREMANA – Manca ormai poco all’inizio dell’undicesima edizione di “Premana rivive l’antico”, una delle maggiori e più caratteristiche manifestazioni del territorio: l’appuntamento è per sabato 8 e domenica 9 ottobre. Nel weekend, l’intero paese tornerà alla prima metà del Novecento, riproponendo gli antichi mestieri e la quotidianità di un tempo, attraverso il vestiario e gli oggetti originali dell’epoca. Oltre 500 figuranti porteranno in scena uno spettacolo unico nel suo genere, sfruttando un “palcoscenico” naturale e urbanistico senza pari che, partendo dai boschi e dai campi, prosegue verso le vie del centro storico di Premana con i suoi vecchi portici e le sue antiche abitazioni appositamente allestite.

La manifestazione, che si contraddistingue per il suo valore storico-culturale, racconta di tradizioni, di canti popolari, di feste comunitarie. Parla di un popolo che non ha mai smesso di credere, sperare, cantare e ridere; un popolo in grado di trasmettere a tutti i premanesi di oggi il rispetto per la propria storia e i propri valori, l’attaccamento al territorio e alle montagne che lo circondano.

Per la sua realizzazione vengono coinvolte centinaia di figuranti e numerose associazioni del paese; a queste ultime viene devoluto il ricavato dell’evento. L’amore e la passione verso il proprio territorio spingono i promotori, edizione dopo edizione, a rimettere in moto la macchina organizzativa di “Premana Rivive L’Antico”: l’intento è quello di continuare a diffondere il sentimento di rispetto e di riconoscenza verso Premana, cercando soprattutto di permettere ai visitatori, la cui media è di 7.500 ogni edizione, di vivere realmente il paese come un tempo.

Un’importante novità dell’edizione 2022 è la nuova apposita app “Premana Rivive l’Antico”, che permette la visione dell’intero percorso sul proprio smartphone, con tutti i dettagli tecnici, la descrizione degli allestimenti e dei vari servizi a disposizione dei visitatori. Per quest’anno l’applicazione è disponibile soltanto per dispositivi iOs, ed è

scaricabile dall’App Store.

“Premana Rivive l’antico” non è, però, soltanto un percorso fra i boschi e l’antico nucleo del paese: sono infatti previsti due “eventi nell’evento”. Nello specifico:

Mostra “arredi sacri di un tempo” : nella Chiesa dell’Immacolata , aperta al pubblico negli stessi orari della manifestazione, sarà allestita un’interessante mostra di arredi sacri della scuola “Beato Angelico” di Milano.

: nella , aperta al pubblico negli stessi orari della manifestazione, sarà allestita un’interessante mostra di arredi sacri della scuola “Beato Angelico” di Milano. Annullo Postale: domenica 9, dalle 10 alle 16, presso l’antico ufficio postale, postazione n. 38 del percorso, e allo stand Pro Loco a fine percorso, sarà possibile richiedere il timbro esclusivo di annullo postale, realizzato appositamente per l’evento da Poste Italiane.

“Premana Rivive L’Antico” può vantare la collaborazione, coordinata dalla Pro Loco di Premana, di tutte le principali associazioni del paese, ognuna impegnata nel proprio ambito. La manifestazione è finanziata da Regione Lombardia ed è patrocinata, tra le altre, dai comuni dell’Alta Valsassina, dalla Provincia di Lecco, dalla Comunità Montana e dalla Camera di Commercio Como-Lecco.

Per maggiori informazioni www.premanarivivelantico.it.