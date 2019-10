Premana. Una serata per parlare del Fondo Comunità e della raccolta fondi

Giovedì 31 ottobre, alle ore 21, al teatro San Rocco

Aggiornamento sui contributi raccolti e sulle prossime iniziative

PREMANA – Giovedì 31 ottobre presso il teatro San Rocco di Premana (ore 21) è stata organizzata una serata aperta a tutta la popolazione dove verrà presentato il Fondo Comunità di Premana. Relatore sarà Paolo Dell’Oro, segretario della Fondazione comunitaria del Lecchese onlus.

Durante la serata i promotori della raccolta fondi #premananonsiferma interverrà per un aggiornamento in merito ai contributi raccolti ed alle prossime iniziative. E così, a poco più di quattro mesi dalla terribile ondata di maltempo che ha messo in ginocchio il paese, la comunità di Premana si ritrova per fare il punto della situazione.

All’indomani dell’alluvione, infatti, tutto il paese si è rimboccato le maniche per sistemare i danni e ripartire, mentre un gruppo di giovani universitari premanesi ha voluto mettere in campo un’iniziativa per ricostruire un territorio a cui tutti sono profondamente legati.

E così, con l’appoggio del Fondo Comunità di Premana, nell’ambito della Fondazione Comunitaria del Lecchese, è partita la raccolta fondi destinata ad associazioni e alpeggi (non a privati) per riuscire a ripristinare la bellezza del territorio, per salvaguardare il legame indissolubile che Premana ha con i suoi monti, per permettere a premanesi e visitatori di continuare a vivere appieno la montagna.