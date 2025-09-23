Premi al Merito Scolastico 2024/2025: la Bcc Valsassina sostiene gli studenti eccellenti

Iscrizioni entro il 30 settembre

Previste 4 categorie: “Valorizziamo l’impegno e i risultati conseguiti nello studio”

CREMENO – La Banca della Valsassina Credito Cooperativo conferma il proprio impegno a favore dei giovani e delle famiglie del territorio con l’istituzione dei Premi al Merito Scolastico per l’anno accademico 2024/2025. L’iniziativa, riservata ai Soci e ai figli dei Soci, mira a valorizzare l’impegno e i risultati conseguiti nello studio.

Il bando è rivolto agli studenti Soci o figli di Soci con conto corrente aperto presso la Banca prima del 31 dicembre 2024. Sono previste quattro categorie:

Scuola secondaria di I grado: 20 premi da 150 euro, riservati a studenti con età massima di 15 anni e voto minimo 8/10.

Scuola secondaria di II grado: 20 premi da 250 euro (più 100 euro su Fondo Pensione e carta ricaricabile gratuita), destinati a studenti entro i 20 anni con voto minimo 78/100.

Laurea triennale: 15 premi da 450 euro (più 100 euro su Fondo Pensione, carta ricaricabile e azione BCC per i nuovi soci) per laureati entro i 27 anni con voto minimo 100/110 o 90/100 entro il primo anno fuori corso.

Laurea magistrale: 15 premi da 750 euro (più benefit analoghi alla triennale), riservati a laureati entro i 30 anni con voto minimo 100/110 o 90/100 entro il primo anno fuori corso. In caso di laurea magistrale dopo aver già ricevuto il contributo per la triennale, il premio sarà pari a 300 euro.

Le richieste vanno presentate entro il 30 settembre 2025 tramite l’apposito modulo disponibile negli sportelli e sul sito della Banca (www.bancavalsassina.it). È necessario allegare certificato di nascita, copia del titolo di studio con la votazione e, per i laureati, anche il piano di studi.

Le graduatorie saranno stilate in base al voto finale e, a parità di risultato, all’anzianità di iscrizione del Socio. La premiazione si terrà in data che sarà successivamente comunicata agli assegnatari.

“Con questa iniziativa, la Banca della Valsassina rinnova la propria missione cooperativa, sostenendo non solo lo sviluppo economico, ma anche quello culturale e formativo delle nuove generazioni” fanno sapere dall’Istituto di Credito Bancario.

Per informazioni ulteriori informazioni 0341 998748, segreteria@valsassina.bcc.it

QUI il regolamento