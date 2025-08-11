Premio Sagra a Francesco Villa (Franz), amico della Valsassina

La cerimonia domenica sera

PASTURO – Una serata di festa e riconoscimenti quella di domenica alla Sagra delle Sagre, quando Francesco Villa, in arte Franz del celebre duo comico “Ale e Franz”, è salito sul palco per ricevere il tradizionale Premio Sagra.

Il riconoscimento, consegnato ogni anno durante la manifestazione, è stato attribuito a Franz per il suo legame speciale con la Valsassina, terra di cui è ormai diventato un “figlio adottivo” e che ha saputo valorizzare e raccontare con affetto. Il premio è stato realizzato da Mario Mastalli, conosciuto come “Gaget” di Cortenova, e rappresenta un omaggio simbolico a chi mantiene vivo l’amore per questo territorio.

La cerimonia, svoltasi in un clima di cordialità e amicizia, ha visto la presenza di numerosi amici della Sagra e di figure storiche della manifestazione. Tra queste, anche Stefano Corbetta, figlio del compianto Renato Corbetta, fondatore della Sagra, che con la sua presenza ha aggiunto un tocco di memoria e continuità alla serata.

Un momento semplice ma intenso, in cui la comicità e il calore umano di Franz hanno incontrato la gratitudine di una comunità che lo sente ormai parte di sé.