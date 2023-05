Primaluna, conclusi gli interventi alla rete idrica finanziati dal PNRR

Posa di nuove tubature e nuove saracinesche a Primaluna

I lavori di Lario Reti Holding hanno interessato il tratto tra via Montegrappa e via Dei Reduci

PRIMALUNA – Con la fine di aprile si sono conclusi i lavori per la sostituzione della rete di distribuzione idrica a Primaluna nel tratto compreso tra via Montegrappa, all’incrocio con via Risorgimento, fino a via Dei Reduci angolo via Volta.

Tale intervento rientra tra quelli individuati da Lario Reti Holding per l’efficientamento e il controllo della rete idrica del comune di Primaluna.

I lavori hanno riguardato la posa di nuove tubazioni, per una lunghezza di circa 400 metri, e di nuove saracinesche di esclusione per il ricollegamento dei tratti esistenti nelle vie traverse a servizio delle utenze; contemporaneamente è stato anche effettuato il rifacimento dei tratti di allacciamento con le utenze esistenti.

Le opere, dal valore di circa 190.000 euro, iniziate verso la fine del 2022, sono state finanziate con fondi tra i “Progetto per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua”.