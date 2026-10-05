Primaluna, in Biblioteca una panchina viola per sensibilizzare sulla fibromialgia

L’evento sabato 3 ottobre con testimonianze e la proiezione del cortometraggio ‘L’armatura invisibile’

PRIMALUNA – Una panchina viola come segno concreto e visibile per parlare di una malattia che, invece, spesso non si vede. È quella inaugurata sabato 3 ottobre nel cortile della Biblioteca comunale di Cortabbio, a Primaluna, nell’ambito di un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulla fibromialgia.

La panchina, intitolata “La panchina ci avvicina”, è stata donata dal Comune di Primaluna con l’obiettivo di richiamare l’attenzione su una patologia ancora poco conosciuta e sulle difficoltà quotidiane di chi ne convive.

Dopo l’inaugurazione, si è tenuto in biblioteca l’incontro “Fibromialgia, affrontiamola insieme”, momento di confronto e informazione promosso con la partecipazione dell’Amministrazione comunale, della dottoressa Lucia Lovecchio, referente per la Lombardia di CFU-Italia odv, e di Tatiana Selva, socia dell’associazione.

Nel corso dell’appuntamento si è parlato di cosa significhi convivere con la fibromialgia, una condizione caratterizzata da dolore cronico e da sintomi che possono essere difficili da comprendere per chi non li vive direttamente. Spazio anche al progetto di Regione Lombardia che prevede lo sviluppo di un’applicazione dedicata alle persone con fibromialgia.

Durante l’incontro è stato inoltre proiettato il cortometraggio “L‘Armatura Invisibile”, pensato per raccontare la dimensione spesso invisibile della malattia e favorire una maggiore consapevolezza.

La panchina viola vuole così diventare un piccolo ma significativo simbolo di vicinanza. Un messaggio rivolto soprattutto a chi ogni giorno affronta una patologia che non sempre è riconoscibile dall’esterno: esserci, ascoltare e non sentirsi soli.