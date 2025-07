Progetto PremAct, Premana pensa alla ristrutturazione del palazzetto

Il comune, con il sostegno della Fidal, parteciperà a un bando regionale da 600mila euro

“Se arrivasse il finanziamento potremmo ristrutturare completamente l’importante struttura”

PREMANA – La conferenza stampa di venerdì sera per la presentazione del Giir di Mont è stata l’occasione per annunciare un importante progetto a cui sta lavorando l’amministrazione comunale con il supporto della Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL).

Il sindaco Elide Codega ha infatti annunciato la partecipazione a un importante bando di regione Lombardia che consentirebbe una completa ristrutturazione del palazzetto dello sport: “Si tratta del ‘progetto PremAct’, Premana Athletic Center Transformation, che ci vedrà partecipare a un bando regionale da 600 mila euro. In caso di aggiudicazione, tale somma ci consentirebbe di ristrutturare il palazzetto dello sport quasi completamente”.

Si tratta di una struttura fondamentale, soprattutto per i giovani del paese, che lì trovano uno spazio vitale per praticare molteplici sport. Anche i giovani corridori usano la struttura per gli allenamenti indoor durante la brutta stagione: “Voglio ringraziare la Fidal che ci sta appoggiando e, in particolare, ha scritto una lettera alla regione per sostenere il nostro progetto – ha continuato il sindaco -. Stasera abbiamo qui il nostro Francesco Gianola (vice campione mondiale di corsa in montagna Under 18, nrd), anche i suoi importanti risultati porteranno punti per il bando”.