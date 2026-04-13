“PuliAmo Introbio”, tanti i volontari al lavoro per la cura dell’ambiente e del paese

Ieri, domenica, si è svolta la giornata ecologica

L’iniziativa sta diventando un appuntamento immancabile di primavera

INTROBIO – Una mattinata all’insegna dell’impegno, della collaborazione e dell’amore per il proprio territorio. E’ questo lo spirito che ha animato la giornata ecologica di ieri, domenica, “PuliAmo Introbio”. Una manifestazione che sta diventando una tradizione di primavera.

Numerosi i volontari, di tutte le età, che si sono ritrovati di mattina nella piazza del paese. Armati di guanti, sacchi e tanta buona volontà e con un obiettivo comune, ripulire strade, parchi e aree verdi dai rifiuti abbandonati. Un gesto semplice ma concreto, che dimostra quanto sia importante il contributo di ciascuno per preservare l’ambiente.

Divisi in piccoli gruppi, i partecipanti hanno coperto diverse zone del territorio, raccogliendo plastica, vetro, lattine e tanti altri materiali. L’iniziativa ha rappresentato anche un momento di sensibilizzazione, ricordando a tutti l’importanza del rispetto per la natura e della corretta gestione dei rifiuti.

Particolarmente significativa è stata la presenza di bambini e ragazzi, segno di una crescente attenzione delle nuove generazioni verso i temi ambientali. Accompagnati da adulti e volontari hanno partecipato con entusiasmo, trasformando l’attività in un’occasione educativa e divertente.

“PuliAmo Introbio” si conferma così non solo come un intervento utile per il decoro urbano, ma anche come un’importante occasione di aggregazione e cittadinanza attiva. La giornata si è conclusa con un picnic in compagnia presso la cascina di Giorgio.