Raccolta scarpe usate: al Giir di Mont c’è un nuovo record di solidarietà da battere

Le scarpe verranno mandate in Kenia attraverso gli atleti Run2gether

La raccolta a Premana nei giorni della gara, nel 2023 consegnate oltre 600 paia di scarpe idonee

PREMANA – Mentre Premana si prepara a vivere il doppio appuntamento con il Giir di Mont 2025 i prossimi 26 e 27 luglio, il Comitato organizzatore ha tempo per pensare anche alla grande solidarietà. La skyrace, infatti, è l’occasione per organizzare una raccolta di scarpe da mandare in Africa attraverso gli atleti Run2gether, un’associazione oggi fortemente legata a Premana.

L’obiettivo di Run2gether è quello di dare un’opportunità e aiutare ragazzi e ragazze africani nel far emergere i loro talenti. Le scarpe che noi buttiamo sono manna dal cielo per i giovani dell’Africa che vogliono correre e ambiscono a venire in Europa a gareggiare. Si accettano scarpe usate di tutte le misure che verranno inviate agli abitanti del villaggio di Kiambogo, Kenia.

Si raccolgono solo scarpe lavate, in buono stato, legate tra loro, non si raccolgono sandali e ciabatte. Il 26 e 27 luglio in occasione del Giir di Mont ci saranno scatoloni di raccolta in zona piazza della Chiesa e palazzetto dello sport. E’ possibile portare anche borsoni e valigie che non vengono più utilizzati. Nel 2023 furono raccolte oltre 600 paia di scarpe idonee.