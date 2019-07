(R)estate a Introbi: al PalaBaster apre il villaggio dei bambini

Tre giorni di festa e divertimento dedicati ai più piccoli

Il 4 agosto va in scena la Festa della Moto

INTROBIO – Tre giorni di divertimento per i bambini, all’interno del programma

degli eventi organizzato dal comune di Introbio per questa estate 2019 . “(r)estate a Introbi”: apre infatti oggi, martedì 23 luglio alle ore 17, il “Villaggio dei Bambini” al PalaBaster.

Ci saranno scivoli gonfiabili e tanto altro presso il tendone, giochi di animazione, “Battesimo in sella” a cura di un maneggio locale. Stasera poi, sempre al PalaBaster, la maestra Giusy Beri intratterrà i bambini con qualcuna delle sue deliziose storie.

Si replica mercoledì 24 e giovedi 25 luglio, sempre dalle ore 17 (il mattino è dedicato ai “Compiti Point” presso la biblioteca, all’insegna del “prima il dovere e poi il piacere”).

Mercoledì sera ancora “Letture per i bambini” con Giusy Beri, mentre giovedì sera Giordano Pomi intratterrà i più giovani con musica e “baby dance”.

E’ in programma per il 4 agosto la Festa della Moto in località Prà Baster. Ritrovo alle 14, quindi breve giro escursionistico Introbio- Barzio-Cremeno-Introbio. Dalle 16 musica con la rock band “Papayas”. Ore 18 microfono aperto con i riders: raccontate i vostri viaggi, idee, proposte, commenti. Alle 19 birra e aperitivi in compagnia di The Brew.