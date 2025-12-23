Riaperta la Sp67 tra Introzzo e Tremenico. Chiusura temporanea per manutenzioni sulla Sp64 a Moggio

Riapertura della Sp67 dopo il consolidamento della muratura di sostegno

Chiusura temporanea della Sp64 a Moggio per lavori di manutenzione straordinaria

VALVARRONE – Ripristino delle limitazioni preesistenti al pk 20+500 circa, tra le località di Introzzo e Tremenico nel comune di Valvarrone. La strada provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone era stata chiusa al transito in questo tratto a seguito del crollo di un’ampia porzione di muratura di sostegno del corpo stradale.

La strada viene riaperta oggi, martedì 23 dicembre, a partire dalle ore 12.

A Moggio è prevista la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto della SP 64 Prealpina Orobica compreso tra il pk 12+500 (Passo Culmine San Pietro) e il pk 16+650 (confine con la provincia di Bergamo – Valle Bordesegli), per lavori di manutenzione straordinaria dei cigli stradali.

La chiusura sarà in vigore dalle ore 8:30 di lunedì 12 gennaio fino alle ore 17 di venerdì 27 marzo, inclusi sabati e festivi.