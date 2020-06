Sagra delle Sagre 2020: “Ci sarà e porterà con sé un messaggio di rinascita”

La 55^ edizione si svolgerà dall’8 al 16 Agosto

Ferdinando Ceresa: “Stiamo raccogliendo le adesioni: ci sono già conferme. Pronti a fare la nostra parte nell’anno più difficile”

BARZIO – “La Sagra delle Sagre si farà e porterà con sé anche un messaggio di rinascita per tutta la Valsassina e non solo”, a dichiararlo è Ferdinando Ceresa, a capo della società organizzatrice della grande kermesse valligiana che, con il suo staff, è pronto a raccogliere la “sfida”.

“Quest’anno la Sagra delle Sagre festeggia il 55° di fondazione e nonostante l’emergenza Covid-19, viste le attuali direttive emanate in materia di regolamentazione di fiere e sagre, abbiamo deciso di avviare le procedure organizzative – spiega Ceresa – Siamo ben consapevoli che quest’anno lo sforzo da compiere sarà decisamente più impegnativo rispetto al passato, ma siamo convinti di poter riuscire a soddisfare tutte le esigenze in termini di sicurezza di espositori e visitatori che sono richieste. Abbiamo già avviato una serie di verifiche che ci rendono ottimisti sulla possibilità di inaugurare nei tempi previsti la Sagra”.

Nel frattempo si sta lavorando per progettare quella che sarà la “nuova” sagra che consentirà di avere adeguati spazi di accesso ed uscite.

“Faremo tutto quanto necessario e indispensabile per sensibilizzare i visitatori affinché evitino assembramenti e da parte nostra non organizzeremo eventi che possano causarli – prosegue Ceresa – Particolare attenzione verrà riservata agli spazi di ristorazione in unità di intenti con l’azienda che se ne occuperà. La Sagra 2020 costituirà un forte segnale di ripresa per tutto il territorio, una ventata di ottimismo e fiducia, un punto di riferimento per i visitatori, un’occasione di riscatto per gli espositori. Nell’anno più difficile noi siamo pronti a fare la nostra parte“.

Intanto si stanno raccogliendo le adesioni: “C’è già chi ha confermato la partecipazione“, conferma Ceresa con soddisfazione aggiungendo che la preoccupazione va oltre a quella sanitaria: “Il settore fieristico è stato uno dei più colpiti dal lockdown con gravi danni economici per tutto l’indotto, quindi dovremo dare garanzie e certezze, cosa che siamo pronti a fare. L’unica variabile, purtroppo e paradossalmente, sono le regole che non sono chiare. L’auspicio è che anche su questo fronte, chi di dovere, intervenga predisponendo norme eque e ben definite”.

Appuntamento quindi in Valsassina dall’8 Agosto, data di apertura della 55^ Sagra delle Sagre, fino al 16 Agosto.