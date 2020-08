Sagra delle Sagre 2020: ecco i numeri vincenti della lotteria

Estratti i numeri vincenti della lotteria della Sagra delle Sagre 2020

Il ricavato sarà destinato al Soccorso Bellanese per l’acquisto di una nuova ambulanza

BARZIO – Si è chiusa ieri, domenica, la 55esima edizione della Sagra delle Sagre. A concludere l’evento valsassinese è stata l’estrazione dei premi della sottoscrizione a premi organizzata anche quest’anno e che, come in passato, destina il proprio ricavato in favore di progetti sociali, culturali e realtà del volontariato del territorio.

Nel 2020 è stato scelto di devolvere gli incassi al Soccorso Bellanese: “Nell’anno in cui più di sempre i volontari che ruotano attorno al servizio sanitario hanno assunto un ruolo fondamentale e messo a disposizione, in alcuni casi, anche la propria vita – hanno ricordato gli organizzatori della Sagra – viene chiesto alle ai visitatori di fornire un piccolo ma decisivo contributo all’acquisto di una nuova ambulanza”.

Ecco quindi i premi e i numeri vincenti:

La Sagra delle Sagre si è chiusa all’insegna della soddisfazione dei suoi organizzatori (leggi qui), un’edizione segnata dal difficile periodo legato all’emergenza Covid e che non ha fatto segnare nuovi record di presenze, circa 100 mila, minori rispetto alla precedente, “ma questa era l’edizione della ripartenza -hanno ricordato – abbiamo dato continuità ad una tradizione e dato un segnale importante di normalità”.