Sagra delle Sagre. Annullato per maltempo il concerto di questa sera

In accordo con la Band “I Panda” il concerto è stato cancellato

Domani, martedì, sul palco ci sarà l’orchestra ‘Panna e Fragola live band e Donatello’ con musica anni 60″

BARZIO – Annullato il concerto in programma per questa sera, lunedì, alla Sagra delle Sagre.

La decisione è stata presa dagli organizzatori in d’accordo con la Band “I Panda” che avrebbe dovuto esibirsi in concerto.

Nel frattempo l’organizzazione ricorda che “domani sera, martedì 13, si esibirà sul palco l’orchestra ‘Panna e Fragola live band e Donatello’ con musica anni 60”.

Mentre sempre domani, alle 19, presso il cortile di Villa Merlo, Riccardo Benedetti e Ferdinando Ceresa racconteranno le “loro Sagre”.

Intanto continuano i laboratori in collaborazione con Silea spa presso lo stand Silea: dalle ore 14.30 alle ore 18.30, così come prosegue la raccolta fondi con la sottoscrizione a premi per il recupero del Santuario e del rifugio Madonna della Neve in Val Biandino.

“Un particolare ringraziamento – dichiarano gli organizzatori – va alla presenza di Montagne del Lago di Como, rete d’imprese per la promozione del territorio, Provincia di Lecco e Regione Lombardia con lo stand di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste)”