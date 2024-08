Sagra delle Sagre, buona l’affluenza nei primi giorni. Il programma della settimana

Oltre un centinaio di espositori presenti e tanti eventi diurni e serali

Ceresa: “Affluenza buona, soprattutto la sera”

PASTURO – Bilancio positivo per i primi giorni della Sagra delle Sagre, ufficialmente inaugurata sabato mattina in località Fornace, tra Barzio e Pasturo. Sole e caldo fanno da cornice a questa 59^ edizione, animata da quasi un centinaio di espositori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

L’affluenza è buona, conferma l’organizzatore Ferdinando Ceresa: “Siamo molto contenti, c’è tanta gente, alla mattina ma soprattutto la sera, complici i tanti eventi in calendario che assicurano intrattenimento”. In molti arrivano dopo il tramonto anche per sfuggire al caldo, particolarmente intenso in questi giorni. “Anche a livello logistico ed organizzativo – aggiunge Ceresa – prosegue tutto per il meglio, siamo soddisfatti”.

Tante le iniziative previste anche oggi, martedì 13 agosto, 4° giorno di apertura della Sagra. Alle ore 18 ci sarà un incontro con il Soccorso Alpino della Valsassina e l’Università della Terza Età dedicato ai pericoli della montagna. Alle 20.30 spazio alla musica con il gruppo reggae ‘One Seed’.

La sagra apre tutti i giorni alle 10 dalle 23, ingresso e parcheggio sono gratuiti. Gli appuntamenti nei prossimi giorni: mercoledì 14 agosto alle ore 16 presso l’area eventi la presentazione dei libri per bambini da parte dell’autrice Milena Maroni. Il giorno di Ferragosto alle 17 con Valeria Marcias spazio ad un corso sulla proprietà dei cristalli. Venerdì alle 16 incontro su ‘Giovani e Sport’ con i dirigenti delle Asd del Territorio, il Panathlon Club Lecco e il consigliere regionale Giacomo Zamperini. Tutte le sere è previsto uno spettacolo musicale (qui il programma completo) mentre tra gli stand si potranno degustare tanti ottimi prodott, locali e non. Gran finale domenica 18 agosto, con il consueto spettacolo pirotecnico a chiudere la 59^edizione.