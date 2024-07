Sagra delle Sagre, è tutto pronto per la 59^ edizione

Appuntamento dal 10 al 18 agosto in località Fornace

Poco meno di 100 gli espositori presenti, ricchissimo il programma di eventi

BARZIO/PASTURO – Un appuntamento oramai tradizionale, giunto alla sua 59^ edizione, che ha saputo mantenere un forte legame con le sue origini, rinnovandosi allo stesso tempo. La Sagra delle Sagre è il simbolo dell’estate valsassinese e anche quest’anno è pronta ad accogliere i visitatori dal 10 al 18 agosto, in località Fornace tra Barzio e Pasturo.

L’edizione 2024 è stata presentata ieri sera, venerdì, presso la sede della BCC di Cremeno. Erano presenti Ferdinando Ceresa, organizzatore dell’evento, Riccardo Benedetti, direttore della manifestazione, Ivan Pensa, direttore artistico, Pier Luigi Invernizzi, sindaco di Cremeno, Fabio Canepari, presidente della Comunità Montana della Valsassina e Giovanni Combi, presidente della Banca di Credito Cooperativo.

91 gli espositori presenti quest’anno (sei nuovi) di cui 44 provengono dalla Lombardia (una ventina sono lecchesi, ndr). “Abbiamo rappresentate tutte le regioni d’Italia – ha fatto sapere Ceresa – e si sono aggiunti te espositori esteri, dalla Francia, Tenerife e persino l’India”. Tra gli stand si potranno trovare prodotti artigianali di ogni tipo e di enogastronomia, locale e non. E poi tanti eventi e laboratori dedicati anche ai più piccoli (QUI il ricco programma). Come sempre, non mancherà la lotteria il cui ricavato quest’anno sarà devoluto agli Alpini di Lecco per la sistemazione della Chiesetta delle Betulle, sopra Margno.

“Non è più la Sagra di una volta – ha rimarcato Ceresa – non potrebbe essere altrimenti, sono trascorsi 60 anni, i cambiamenti sono stati tanti, anche a livello normativo. Noi abbiamo però sempre cercato di mantenere gli aspetti più importanti della tradizione e ‘adattarli’ al mondo che cambia. Ricordo che la sagra era nata come ‘accompagnamento’ ad una gara di ciclismo, una ventina di espositori in totale. E’ vero che non è più la Sagra di una volta, ma possiamo dire che è migliorata”.

Dello stesso avviso Riccardo Benedetti: “La Sagra non è solo un’esposizione di prodotti, ma molto di più: un appuntamento sentito da tutta la Valsassina, con un’importante ricaduta economica e sociale sul territorio”.

Il vicepresidente degli Alpini di Lecco Nicola Fazzini ha illustrato brevemente i lavori per la sistemazione della Chiesetta alle Betulle: “L’intervento consiste nel riposizionamento delle marmette a ricordo degli Alpini – ha spiegato – avremmo dovuto partire nel 2019 poi il Covid ha fermato tutto. Le marmette verranno collocate all’esterno, per questo motivo abbiamo deciso di sistemare il sagrato e la cinta esterna della chiesetta, nel rispetto del progetto dell’architetto Mario Cereghini”. La spesa prevista è di circa 150 mila euro, i lavori sono iniziati a maggio e, se tutto andrà bene, saranno terminati tra pochi giorni. Il 1° settembre ci sarà l’inaugurazione, in occasione del raduno sezionale.

La Sagra sarà aperta come detto al 10 al 18 agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 23 (ingresso e parcheggio gratuiti). Accanto agli eventi diurni, tante serate di intrattenimento con musica, animazione, balli e molto altro. Chiuderà la Sagra l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria e il tradizionale spettacolo pirotecnico che ogni anno attira tantissimi visitatori. Non mancherà anche il Premio Sagra, in ricordo del suo fondatore, Renato Corbetta, che quest’anno verrà assegnato al direttore d’orchestra Roberto Gianola.