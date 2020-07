Sagra delle Sagre: presentata l’edizione della speranza e della ripartenza

Un grande sforzo organizzativo in epoca di covid

” Non abbiamo sottovalutato nulla, tutto secondo le linee guida”

PRIMALUNA – “Tutti gli espositori hanno guardato alla Sagra delle Sagre 2020 come un momento di speranza: ho ricevuto alcuni messaggi che mi hanno commosso perché per molti questa Sagra significa un ritorno al lavoro”. Con grande orgoglio Ferdinando Pucci Ceresa, organizzatore dell’evento più importante della Valsassina, ha presentato una manifestazione voluta con tutte le forze.

Nella splendida cornice dell’agriturismo Trote Blu di Cortabbio di Primaluna, lunedì sera, è stato presentato l’evento che, nonostante l’emergenza covid, non ha subito grossi ridimensionamenti né dal punto di vista degli eventi né dal punto di vista del numero degli espositori. Presenti gli amministratori locali: il sindaco di Barzio Giovanni Arrigoni Battaia, il vice sindaco di Pasturo Ettore Ticozzi, il presidente della Comunità Montana Valsassina Fabio Canepari e il sindaco di Introbio Adriano Airoldi.

Ripartenza nel segno della sicurezza

“Le linee guida di Regione Lombardia chiariscono cosa bisogna fare per l’organizzazione di fiere e per quanto riguarda le attività di ristorazione presenti in Sagra – ha detto Ceresa -perciò abbiamo predisposto tutti gli accorgimenti per la sicurezza degli espositori e dei visitatori. Siamo riusciti a fare il nostro lavoro in pochissimo tempo e oggi siamo qui a presentare una Sagra con un numero di espositori in linea con gli anni passati e con un programma ricco dove l’unica rinuncia riguarda lo spettacolo pirotecnico dove era impossibile garantire l’assenza di assembramenti. Per il resto in Sagra c’è spazio per accogliere i visitatori in sicurezza: applicheremo ciò che dice la legge con la diversificazione di ingressi e uscite, faremo informazione per esortare i visitatori a rispettare tutte quelle regole che ormai tutti abbiamo imparato. Poi ci saranno degli steward che vigileranno sui comportamenti delle persone e che interverranno se necessario. Anche l’inaugurazione, probabilmente, verrà spostata in zona palco per evitare assembramenti. Non abbiamo sottovalutato nulla, organizziamo la Sagra perché è possibile farlo”.

Sagra e fake news

Riccardo Benedetti, organizzatore alla sua 29^ presenza in Sagra, ha sottolineato il gran lavoro fatto: “E’ stata fatta una scelta coraggiosa da parte di chi ha la responsabilità imprenditoriale dell’organizzazione perché non era facile imbarcarsi in questa impresa. La Sagra è un po’ come il nostro Festival di Sanremo: tutti ne parlano, tanti lo criticano ma alla fine fa sempre un gran numero di ascoltatori”.

Benedetti, poi, ha chiarito alcune notizie circolate sui social negli ultimi giorni: “A quanto pare sono girate alcune voci di piazza su fantomatici biglietti d’ingresso e parcheggi a pagamento: ingresso in Sagra e parcheggi sono gratuiti. Falsa anche la voce su una App da scaricare per prenotare l’orario di ingresso”.

La Sagra della speranza

Poche manifestazioni possono vantare la storicità della Sagra delle Sagre, giunta quest’anno alla 55^ edizione, ma quest’anno il ruolo della manifestazione è ancora più importante: “Gli espositori hanno vissuto mesi terribili e, per molti, questa è l’occasione per tornare al lavoro e ricominciare a respirare – hanno detto gli organizzatori -. Siamo una delle poche fiere che si svolgeranno in Lombardia e diamo un segnale di speranza. La Sagra è considerata una manifestazione importante per una Valsassina sempre più attrattiva a livello turistico e questo ruolo promozionale diventa ancora più importante nel momento in cui le attività economiche devono essere rilanciate dopo i gravi problemi causati dalla pandemia”.

Premio Sagra e lotteria

Il premio Sagra – da 2 anni intitolato alla memoria di Renato Corbetta, papà della manifestazione – quest’anno sarà assegnato a due categorie messe a dura prova dall’emergenza covid: medici e sanitari: “Cerchiamo sempre di avvicinare la Sagra al territorio perciò ci sembrava giusto attribuire un riconoscimento simbolico a chi ha lavorato in prima linea nei difficili momenti dell’emergenza”.

Anche la lotteria è un tributo importante ai volontari che, senza sosta, sono stati al fianco della popolazione giorno e notte. Il presidente del Soccorso Bellanese Paolo Rusconi ha parlato della sottoscrizione a premi: “Non è stato facile organizzare la lotteria in pochissimi giorni ma la risposta del territorio è stata pronta e forte – ha detto -. Per questo è importante sottolineare il nostro grazie ai numerosi sponsor che hanno risposto senza esitazione. Quest’anno saremo anche legati all’Orrido di Bellano: con il biglietto della lotteria della Sagra (2 euro) c’è 1 euro di sconto per l’ingresso all’Orrido”.

28.800 i biglietti in vendita in palio, tra i numerosi premi, una Fiat Panda e una e-bike: “Con il ricavato riusciremo ad acquistare una ambulanza che sostituirà un vecchio mezzo danneggiato irreparabilmente nei mesi scorsi a seguito di un tamponamento. Il nuovo mezzo sarà dotato anche di un moderno sistema di sanificazione automatico per la sicurezza di pazienti e volontari”.

Informazioni

La Sagra delle Sagre prenderà il via sabato 8 agosto con inaugurazione alle ore 9.30 a Barzio, località Fornace. La chiusura, come da tradizione, avverrà con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria in programma domenica 16 agosto alle 22. Aperta tutto il giorno dalle 10 alle 23, tutte le sere, a partire dalle ore 21, sono in programma spettacoli musicali. Info: www.sagradellesagre.it.