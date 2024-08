San Rocco, a Cremeno il 188° anno di devozione al Santo

Dal 1836, il 16 agosto si svolge la tradizionale processione

Alle ore 10 verrà celebrata la Messa solenne in onore di San Rocco

CREMENO – Quest’anno ricorre il 188° anno di devozione al Santo da parte della Parrocchia di Cremeno e Cassina. Come ogni anno fin dal lontano 1836, il 16 agosto, nel giorno dedicato a San Rocco, la Parrocchia di Cremeno si raccoglie attorno al Santo che diede la grazia debellando la piaga del colera che affliggeva i paesi.

L’evento si tramanda dal 1836 a seguito di un voto fatto dalla popolazione di Cremeno durante la pestilenza, trasportando la statua lungo le vie di Cremeno, invocando in preghiera la fine della pestilenza.

Tali invocazioni furono ascoltate e da allora, la comunità, devota al Santo, rinnova la propria fede, devozione e riconoscenza per le intercessioni a lui invocate e ricevute.

Dopo due anni in cui, nel rispetto delle indicazioni e della salute pubblica, era stata sospesa la processione della Statua del Santo, la devozione può finalmente rivivere nelle vie del paese.

Da ricordare che nello stesso anno, la Comunità di Introbio, alla ricerca della medesima grazie, fece il voto alla Madonna della Neve di Biandino.

Alle ore 10 verrà celebrata la Santa Messa Solenne in onore del Santo. La “Schola Cantorum” della Parrocchia San Giorgio accompagnerà la celebrazione cantando l’inno di S. Rocco.

Invece, alle ore 17 ci sarà la processione lungo le vie del paese e sarà presieduta dal Monsignor Gianni Cesena, Vicario episcopale della Zona 3 di Lecco. Oltre ad essere un momento di ringraziamento al Santo, la Comunità darà il benvenuto al nuovo vicario responsabile della zona.

La processione, accompagnata dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio e dal Coro Parrocchiale, partirà dalla Chiesa Parrocchiale dedicata a San Giorgio Martire, percorrendo le Vie Lazzaretto, Piazzetta, Via Roma, Via Ing. Combi, risalendo Via XXV Aprile, fino a raggiungere la Chiesa dedicata a San Rocco dove verrà effettuata la sosta e verrà impartita la solenne benedizione.

La processione risalirà poi Via San Rocco, Via Don Giovanni Spagnoli proseguendo lungo la Via Crucis, terminando con la benedizione ed il bacio alla reliquia nella Chiesa Parrocchiale dedicata a San Giorgio. A seguire, la festa continuerà presso l’oratorio San Giovanni Bosco.

Quest’anno le offerte raccolte sosterranno i costi per il completamento dell’ammodernare l’impianto di illuminazione del campo di calcio/giochi con l’acquisto di quanto necessario.

La struttura dell’Oratorio di Cremeno in questi anni è diventata un punto di riferimento per la Catechesi e la Pastorale Giovanile dell’Altopiano. L’uso degli ambienti dell’Oratorio permette non solo l’aggregazione giovanile ma anche la possibilità di svolgere attività ricreative e culturali.

Inoltre, l’Oratorio ospita la sede della Sezione ANA Alpini di Cremeno oltre alle attività dell’Associazione Sportiva Stella Alpina ASD. Il campo da calcio permette lo svolgimento di attività sportive e tornei estivi di calcio.

Le offerte per sostenere le vicissitudini della Parrocchia potranno essere fatte pervenire anche mediante bonifico bancario.

Parrocchia S.Giorgio Martire in Cremeno IT47A0851551220000000000664.