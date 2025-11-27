School Party di Natale. Discobus gratuito per i ragazzi di Ballabio e Pescate

Un servizio gratuito di trasporto notturno

Le due amministrazioni comunali uniscono le forze

BALLABIO – In occasione dello “School Party” di Natale, organizzato dalla Discoteca Orsa Maggiore di Lecco martedì 23 dicembre, le Amministrazioni Comunali di Ballabio e Pescate uniscono le forze per offrire un servizio gratuito di Discobus.

Il Discobus partirà alle 21:40 dal parcheggio Torrette di Pescate, con tappa alle 22 in Piazza Hillion a Ballabio. Il ritorno è previsto alle 2 dal parcheggio della Discoteca Orsa Maggiore, con rientro nei rispettivi comuni.

Il servizio gratuito include il trasporto di andata e ritorno su un bus da 50 posti del Gruppo Arriva, oltre a un ticket per l’ingresso prioritario con una consumazione omaggio offerta dalla discoteca.

“Ho deciso di aderire a questa bella iniziativa promossa dal sindaco Bussola perché ritengo sia un intervento prezioso per i nostri ragazzi – dichiara il Sindaco di Pescate, Dante De Capitani – Si tratta di un segnale concreto di vicinanza da parte di due Amministrazioni Comunali attente ai bisogni dei giovani, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza stradale all’uscita della discoteca. L’intento è offrire risposte sia ai ragazzi sia alle loro famiglie”.

“Sono davvero contento di questa splendida collaborazione con il Sindaco di Pescate, che ringrazio per aver aderito all’iniziativa del Discobus – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – Negli ultimi anni i ragazzi hanno dimostrato di apprezzare molto questo servizio, che solleva le famiglie dall’onere di un trasporto notturno. Grazie alla condivisione dei costi dei bus, potremo offrire il servizio con maggiore continuità rispetto al passato. L’obiettivo resta invariato: far divertire i nostri ragazzi in totale sicurezza”.

Per usufruire del servizio gratuito Discobus è necessario prenotarsi inviando una mail al proprio Comune di appartenenza ai seguenti indirizzi: prenotazioni@comune.ballabio.lc.it e servizisociali@comune.pescate.lc.it.