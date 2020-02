Scuola: +50% di iscrizioni all’alberghiero di Casargo

Alberghiero, forte aumento di iscrizioni al prossimo anno

Il presidente Galbiati: “Il risultato plaude al lavoro fatto”

CASARGO – Sono aumentate del 50% le iscrizioni al CFPA Casargo: i dati al 31 gennaio 2020 indicano che, rispetto allo scorso anno, si è verificato un aumento del 50% nelle iscrizioni da parte degli alunni di terza media per il prossimo A.S. 2020-2021.

Ben 18 famiglie in più rispetto al recente passato hanno infatti scelto di affidare la preparazione dei loro figli all’Istituto Alberghiero in Alta Valsassina che punta molto sul convitto per fornire ad ogni studente competenze tecnico professionali, culturali, personali e trasversali integrate.

“Questo risultato parla chiaro: la validità della preparazione offerta dal CFPA Casargo ha convinto i nuovi futuri studenti provenienti dalle scuole medie – commenta Marco Galbiati, Presidente del CFPA Casargo – Un anno e mezzo di lavoro a testa bassa per migliorare l’efficacia e l’efficienza della scuola concentrandoci sulla qualità della formazione, creando una squadra di ragazzi per competere in gare nazionali e affrontando nuove esperienze davanti alle telecamere come è stato il progetto Chef in Tour”.

“Siamo felici che tutto il lavoro che è stato fatto abbia contribuito in qualche modo al raggiungimento di questo importante risultato, che rappresenta come sempre non un traguardo ma un punto di inizio per continuare a migliorarsi e fare sempre di più il prossimo anno.”