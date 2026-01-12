Scuola. In Valsassina bocciata la “settimana corta”. Malcontento tra i genitori

Chiesto un incontro chiarificatore con la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco

Dall’indagine formale svolta la scorsa primavera, l’85% dei genitori si era dichiarato favorevole al cambiamento

CREMENO – Bocciata la proposta avanzata dai genitori per introdurre la “settimana corta” nelle scuole secondarie di Introbio e Cremeno appartenenti all’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco. La richiesta, presentata mesi fa dai genitori, era sfociata in un sondaggio formale che si era svolto sull’app “Classeviva” e rivolto a tutti i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo. Scopo dell’indagine è stato quello di raccogliere il parere delle famiglie sull’introduzione dell’orario scolastico organizzato dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14.

Ne era uscito uno schieramento netto da parte dei genitori che si sono espressi per l’85% in modo favorevole alla novità. La decisione finale però spettava al Collegio Docenti, al Consiglio d’Istituto e ai sindaci valsassinesi. In questi giorni la Dirigente Scolastica, Stefania Perego, ha comunicato che per l’anno scolastico 2026/2027 l’orario in vigore sarà come l’attuale e quindi con lezioni fissate dal lunedì al sabato.

Le famiglie, spiazzate per tale decisione, hanno chiesto un incontro chiarificatore con la Dirigente annunciando che nel frattempo aspetteranno a effettuare l’iscrizione alle scuole medie fino al termine ultimo del 14 febbraio.