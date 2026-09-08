Scuola Primaria. Ballabio cerca volontari per il secondo turno dello scuolabus

L’appello del Comune a genitori, nonni e cittadini

Bastano quindici minuti per assistere i bambini. Senza volontari il servizio costerebbe circa 5 mila euro l’anno

BALLABIO – Bastano quindici minuti, tre giorni alla settimana, per dare una mano concreta alle famiglie e alla scuola. È l’appello lanciato dal Comune di Ballabio, che cerca cittadini disponibili a diventare volontari comunali per assistere i bambini della scuola primaria “Fantasia” in attesa del secondo turno dello scuolabus.

L’impegno richiesto è circoscritto alla fascia oraria dalle 15.40 alle 15.55, nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì, durante il periodo scolastico. Non è necessario garantire la presenza per tutti e tre i giorni: l’obiettivo è infatti costruire un piccolo gruppo di volontari così da distribuire i turni e rendere l’impegno più sostenibile per tutti.

Negli anni scorsi il servizio era stato garantito prima grazie alla disponibilità dei volontari della Protezione Civile e successivamente attraverso il Piedibus. Quest’anno l’Amministrazione punta ad allargare ulteriormente la partecipazione, coinvolgendo anche genitori, nonni e cittadini che abbiano voglia di mettere a disposizione un po’ del proprio tempo.

“Più persone daranno la propria disponibilità, più semplice sarà organizzare i turni e distribuire l’impegno“, sottolinea il sindaco Giovanni Bruno Bussola, che ha lanciato l’appello insieme all’assessore all’Istruzione Pinuccia Lombardini.

La presenza dei volontari consentirebbe anche di evitare un costo aggiuntivo per il Comune. In assenza di disponibilità, infatti, per garantire il secondo turno dello scuolabus sarebbe necessario affidare il servizio a una cooperativa, con una spesa stimata in circa 5.000 euro all’anno.

“Sarebbe certamente possibile farlo. Ma sarebbe molto più bello poter dire che, ancora una volta, Ballabio è riuscita a fare comunità”, afferma Bussola. Il messaggio è quindi rivolto a chiunque possa ritagliarsi anche soltanto una piccola finestra di tempo. “Quindici minuti possono sembrare pochi. Ma, messi a disposizione degli altri, possono fare davvero la differenza”.

Per informazioni o adesioni è possibile contattare gli uffici comunali oppure scrivere all’indirizzo istruzione@comune.ballabio.lc.it.