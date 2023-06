Sfalcio erba a Balisio, lunghe code per chi è diretto in Valsassina

Traffico fermo a partire da Ballabio e da Versasio per chi percorre la nuova strada

Il senso unico alternato a causa di alcuni lavori sulla Sp62 ha mandato il traffico in tilt in mattinata

BALLABIO – Lunghe code nella mattinata di oggi, sabato 24 giugno, per chi viaggia sulla Strada Provinciale 62 in direzione Valsassina. Il traffico è congestionato sin dalla rotonda di Ballabio dove confluiscono la nuova e la vecchia strada che salgono da Lecco. I rallentamenti e le code a salire si ripercuotono in particolare lungo la nuova Lecco-Ballabio (SS36 dir) a partire già dalla località Versasio.

Le code sarebbero causate da alcuni lavori di sfalcio dell’erba a bordo strada all’altezza dei Piani di Balisio. Per consentire le operazioni dei mezzi, un moviere regola il traffico a senso unico alternato. Vista l’ingente quantità di persone che stanno raggiungendo la Valsassina per il fine settimana ovviamente si sono formate lunghe code. costringendo gli automobilisti ad armarsi di una buona dose di pazienza. Normale la situazione, invece, per chi è diretto a Lecco.