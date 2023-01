“Shakerando” ai Piani di Bobbio: il rapper Rhove al ‘Cacciatore’

Giornata sulla neve in Valsassina per Rhove

Pranzo e foto ricordo con Barbara del Ristorante Cacciatore

BARZIO – ‘Gita’ ai Piani di Bobbio per Rhove, giovane volto dal rap italiano, che nella giornata di martedì ha fatto tappa in Valsassina per una giornata sulla neve.

Una presenza che non è passata inosservata, soprattutto a tavola durante il pranzo al Ristorante Cacciatore dove diversi commensali lo hanno riconosciuto e ne hanno approfittato per una foto.

Rhove deve il suo successo a ‘Shakerando’, brano che nel 2021 ha reso celebre l’artista. “Ci ha fatto molto piacere averlo ospite” dice Barbara Plati, alla guida del ristorante insieme al papà Beppe.