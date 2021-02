Sono circa 700 le unità immobiliari cablate attraverso una rete di circa 8 chilometri

TACENO – Si accende la fibra ottica nel comune di Taceno, primo comune della Valsassina a essere raggiunto dalla infrastruttura a banda ultra larga e che può quindi già beneficiare di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. I lavori sono stati realizzati da Open Fiber, la società concessionaria del bando pubblico di Infratel per la copertura delle aree bianche nella regione Lombardia, che ha dotato il territorio comunale di una rete in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), l’unica capace di abilitare tutti i servizi digitali di ultima generazione.

L’opera, finanziata con fondi pubblici (europei, statali e provinciali), rimarrà di proprietà pubblica, mentre Open Fiber ne curerà la gestione e la manutenzione per i prossimi 20 anni.

Soddisfatto il sindaco di Taceno Alberto Nogara con tutta l’Amministrazione: “Al raggiungimento dell’importante traguardo ha dato inizio la passata Amministrazione che ha saputo dare un forte impulso all’avvio dell’opera”, fa sapere il primo cittadino.

Sono circa 700 le unità immobiliari cablate attraverso una rete di circa 8 chilometri. Il 70% del piano di sviluppo dell’opera ha previsto il riutilizzo di infrastrutture e cavidotti già esistenti, soprattutto interrati, fattore che ha permesso di limitare i disagi per la circolazione e per i cittadini. La copertura di Open Fiber è stata progettata secondo i dati forniti da Infratel; gli interventi di cablaggio hanno riguardato anche alcuni edifici di pubblico interesse come il Municipio, la scuola materna e il centro sportivo.

In base a quanto previsto dai bandi pubblici, la rete di Open Fiber nei comuni delle aree bianche si ferma fuori dalla proprietà privata delle singole unità immobiliari fino ad un massimo di 40 metri di distanza dall’abitazione.

Open Fiber è un operatore wholesale only, non si rivolge direttamente ai clienti finali ma mette la propria rete a disposizione di tutti gli operatori interessati: bisogna verificare sul sito www.openfiber.it la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito e contattare uno degli operatori disponibili per poi iniziare a navigare ad alta velocità.

Quando il cliente finale ne farà richiesta, l’operatore selezionato contatterà Open Fiber, che a quel punto fisserà un appuntamento con lo stesso utente, con l’obiettivo di portare la fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro la sua abitazione. Al termine dell’operazione, l’utente sarà pronto a navigare sulla infrastruttura ultraveloce e potrà usufruire di molteplici servizi innovativi come lo streaming online in HD e 4k, lo smart working, la didattica a distanza, la telemedicina, i servizi legati alla Pubblica Amministrazione e di tante altre opportunità generate dalla rete FTTH costruita da Open Fiber, che abilita una vera rivoluzione digitale nel nostro Paese.