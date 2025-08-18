Si chiude la 60^ Sagra delle Sagre, ecco i numeri vincenti della lotteria

In archivio l’edizione 2025, bilancio positivo

Ceresa: “Il meteo ha aiutato, clienti ed espositori soddisfatti”

PASTURO – Si è conclusa ieri, domenica 17 agosto, la 60ª edizione della Sagra delle Sagre, appuntamento ormai immancabile dell’estate valsassinese. Nove giornate di festa, segnate in gran parte dal bel tempo – ad eccezione della sera di Ferragosto, quando la pioggia ha fatto capolino – hanno richiamato migliaia di visitatori.

L’organizzatore Ferdinando Pucci Ceresa traccia un bilancio più che positivo: “Il meteo ci ha aiutato molto, con giornate calde ma piacevoli nelle ore serali. Dalle 19 in poi l’afflusso è stato davvero importante, tanto che i parcheggi sono andati spesso esauriti, segno di una partecipazione straordinaria”.

Dal punto di vista organizzativo non si sono registrati grossi problemi. Gli espositori hanno lavorato bene e si sono detti soddisfatti dell’andamento. Alcuni innesti nella macchina organizzativa hanno permesso di rispondere in maniera ancora più efficiente, con un’attenzione particolare alla pulizia, in special modo dei bagni.

La Sagra non è stata soltanto esposizione e intrattenimento: grande spazio anche alla solidarietà, con la lotteria a favore della Cooperativa Sociale Le Grigne impegnata sul territorio nell’assistenza di persone con disabilità e fragilità.

A chiudere la manifestazione, oltre alla musica e all’annuncio dei biglietti vincenti (QUI TUTTI I NUMERI), il consueto spettacolo pirotecnico, che ha illuminato il cielo valsassinese salutando nel migliore dei modi questa edizione da record.