Soccorso Alpino. Il capo squadra di Barzio si sposa: in alto le “picche”!

Sabato a Cortenova Sergio Uberti è convolato a nozze con Valeria Merlo

CORTENOVA – Piccozze in alto a formare un suggestivo tunnel all’uscita della chiesa di Cortenova tra applausi, coriandoli e riso. Così sono stati accolti sul sagrato, subito dopo il fatidico “sì”, Sergio Uberti, capo squadra di Barzio del Soccorso Alpino, Stazione Valsassina e Valvarrone e Valeria Merlo, giovane medico di Pasturo convolati a nozze sabato.

“Un augurio alla giovane coppia, e un grazie enorme alle famiglie dei nostri volontari, senza le quali non potrebbero avere il sostegno necessario per continuare a salvare vite e per dedicare tanta parte della loro vita alla comunità”, hanno fatto sapere dalla Stazione del Soccorso Alpino della Valsassina e Valvarrone che si è unita alla coppia per la festa, rendendo l’evento ancora più speciale.

Il Soccorso Alpino, impegnato a salvaguardare la vita e la sicurezza degli escursionisti sulle montagne, rappresenta una vera e propria famiglia. Proprio come in una famiglia, i momenti di gioia e di condivisione sono fondamentali per mantenere alto il morale e rinsaldare i legami tra i volontari. Il matrimonio di Sergio e Valeria è diventato un’occasione speciale per riunire l’intera comunità del Soccorso Alpino.

I colleghi e gli amici di Sergio e Valeria hanno reso omaggio alla coppia, ricordando l’impegno e la dedizione che entrambi mettono nel loro lavoro. Non solo volontariato, ma una vera e propria missione che li spinge a dedicare gran parte delle loro vite al servizio della comunità.