Soccorso Alpino Valsassina, per i 40 anni premiati i capi stazione

Sabato scorso Santa Messa e benedizione del nuovo mezzo di soccorso in dotazione alla stazione

Presso il Cfpa di Casargo premiati i capi stazione che si sono avvicendati in 40 anni

MARGNO – Sabato scorso, 16 dicembre, si è celebrata la messa tradizionale nella chiesa di San Bartolomeo di Margno, a ricordo di tutti i volontari del Soccorso alpino, per iniziativa della Stazione Valsassina Valvarrone della XIX Delegazione Lariana.

Al termine della funzione religiosa, officiata da don Bruno, è stato benedetto il nuovo mezzo di soccorso, un quadriciclo Quad Polaris Sportsman 1000, che sarà a disposizione della squadra di Premana. Il veicolo è stato acquistato grazie ai contributi di aziende del territorio e con l’aiuto dei Comuni della Valsassina Valvarrone, che hanno coperto l’intero costo.

La giornata è proseguita presso la scuola alberghiera CFPA di Casargo, dove il sindaco, Antonio Pasquini, ha premiato tutti i capi stazione che si sono avvicendati in questi primi 40 anni della Stazione Valsassina – Valvarrone e che si sono succeduti nel ricoprire tale ruolo. Il primo capostazione è stato Adelio (Bebo) Fazzini, seguito da Calimero Costadoni, Fabio Pozzoni, Carlo Nogara, Vincenzo Volpe, Fabio Paruzzi e Alessandro Spada, rieletto in questi giorni per il triennio 2024/2026.

Oltre alla pergamena di riconoscimento, consegnata ai sette capistazione, tutti i presenti hanno ricevuto il calendario 2024 della Stazione, con all’interno una poesia scritta e dedicata ai Volontari dall’alpinista Piero Cendali.