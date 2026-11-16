SP 62, la rotatoria di Cortenova prende forma: lavori in fase di completamento

La nuova infrastruttura in località Prato San Pietro è già percorribile. Restano da sistemare le aiuole spartitraffico e completare i raccordi stradali

Mattia Micheli, consigliere provinciale con delega alla Viabilità: “L’intervento si inserisce in un più ampio programma di sistemazione e riqualificazione della SP62”

CORTENOVA – La rotatoria all’intersezione tra la SP 62 della Valsassina, via Trento e via Provinciale a Cortenova è stata realizzata e ha già modificato l’assetto della circolazione. L’intervento della Provincia di Lecco è entrato nella sua fase operativa: la nuova infrastruttura è percorribile, anche se il cantiere non è ancora concluso e restano da completare alcune opere, con la presenza dei new jersey a delimitare l’area dei lavori e la segnaletica orizzontale provvisoria.

L’opera, in località Prato San Pietro, nasce con l’obiettivo di riordinare e mettere in sicurezza un’intersezione per la circolazione della valle e migliorare le condizioni di sicurezza stradale. La rotatoria è stata costruita nell’ambito di un intervento promosso dalla Provincia, in accordo con il Comune di Cortenova.

Le lavorazioni ancora da eseguire riguardano in particolare la sistemazione delle aiuole spartitraffico e i raccordi con la viabilità esistente. La circolazione viene quindi gestita secondo le necessità delle maestranze e l’avanzamento dei lavori.

Una soluzione necessaria anche per garantire la continuità del collegamento lungo la SP 62, indicata dalla Provincia come unico asse viario di collegamento del fondovalle.

A fare il punto sull’intervento è Mattia Micheli, consigliere provinciale con delega alla Viabilità della Provincia di Lecco.

“L’intervento si inserisce in un più ampio programma di sistemazione e riqualificazione della SP62, un’arteria fondamentale per la Valsassina, ma anche un’importante alternativa alla SS36 lungo il lago – spiega Micheli – In quest’ottica si collocano i diversi investimenti che si stanno portando avanti, tra cui la variante di Primaluna e una rotonda per migliorare l’intersezione tra la SP62 che prosegue verso Bellano e la SP67 che sale verso la Valvarrone passando in direzione Casargo”.

MichelI infine tiene a sottolineare: “L’obiettivo è garantire una continuità nella programmazione degli interventi, attraverso una visione progettuale complessiva e non con opere isolate”.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 400 mila euro. Le risorse sono state ripartite tra fondi del programma Aree Interne, Provincia di Lecco e Comune di Cortenova: 200 mila euro dai fondi Aree Interne e 100 mila euro ciascuno dagli enti locali, provincia e comune.

Un intervento che ha dunque già prodotto un cambiamento concreto nella viabilità di Cortenova, ma per il quale sarà necessario attendere il completamento delle ultime lavorazioni prima di poter considerare concluso il cantiere.