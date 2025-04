Sp 62 Valsassina, lavori di manutenzione: il tratto Taceno-Bellano chiude

La chiusura al transito del tratto Taceno-Pennaso durerà dal 5 maggio fino al 13 giugno

Chiusura disposta dalla Provincia di Lecco per lavori di manutenzione su due ponti

TACENO – La Sp 62 della Valsassina, tra il ponte di Tartavalle in comune di Taceno e la località Pennaso di Bellano, sarà chiusa al transito per lavori di manutenzione straordinaria su due ponti esistenti. La chiusura totale, disposta dalla Provincia di Lecco, entrerà in vigore dalle 8:00 di lunedì 5 maggio 2025 e terminerà alle 20:00 di venerdì 13 giugno 2025.

L’intervento, che riguarda i ponti siti ai chilometri 26+573 e 26+854, è stato previsto nell’ambito del programma di finanziamenti statali, come stabilito dal DM 225/2021. I lavori si rendono necessari per garantire la sicurezza della viabilità e il buon stato delle infrastrutture.

A carico della Provincia di Lecco e dell’impresa appaltatrice, ci sarà il posizionamento della segnaletica stradale necessaria.