Sp 64, nuovi lavori alla Culmine di San Pietro: 592 mila euro per sicurezza e barriere

La Provincia di Lecco ha avviato una nuova fase di interventi tra Moggio e Cassina Valsassina

Il cantiere riguarda il rinnovo di alcuni tratti di barriere stradali e il ripristino della complanarità del piano viario

MOGGIO/CASSINA – Da circa una settimana la Provincia di Lecco ha avviato una nuova fase di interventi lungo la Sp 64 Prealpina Orobica, in località Culmine di San Pietro, nel tratto che interessa i territori comunali di Moggio e Cassina Valsassina.

I lavori rientrano in un programma di miglioramento funzionale dell’infrastruttura e sono finalizzati a incrementare la sicurezza stradale per tutti gli utenti che percorrono questo importante collegamento viabilistico della Valsassina.

Nel dettaglio, gli interventi prevedono il rinnovo di alcuni tratti di barriere stradali e il ripristino della complanarità del piano viario, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di percorrenza e garantire una maggiore protezione lungo il tracciato.

La Sp 64 Prealpina Orobica rappresenta un itinerario di particolare rilievo per il territorio. Oltre a essere una strada di collegamento tra diversi comuni valsassinesi, costituisce infatti una meta turistico-montana molto apprezzata da cittadini, visitatori e turisti, anche stranieri, attratti dai paesaggi della Culmine di San Pietro e dalle opportunità offerte dall’area per escursioni, passeggiate e attività all’aria aperta.

La strada svolge inoltre una funzione strategica dal punto di vista della mobilità, collegando le province di Lecco e Bergamo in questa porzione di territorio montano.

Il finanziamento dei lavori è stato riconosciuto da Regione Lombardia, che ha inserito l’intervento all’interno del proprio piano manutenzione strade, concedendo alla Provincia di Lecco, in qualità di ente attuatore, un contributo pari a 592.500 euro.

Per consentire le opere istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico in corrispondenza dell’area di cantiere, dalle 8.00 di mercoledì 24 giugno alle 17.00 di venerdì 24 luglio.

L’intervento rappresenta quindi un investimento importante per la sicurezza e la valorizzazione di una direttrice viaria significativa, frequentata sia dai residenti sia da un numero consistente di visitatori durante tutto l’anno.