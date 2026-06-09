Sp62: avviati i lavori a Pasturo, consolidamento ciglio stradale e implementazione barriere

L’intervento in prossimità dell’intersezione con la Sp 64 dir Barzio

Istituito il senso unico alternato gestito da impianto semaforico

PASTURO – La Provincia di Lecco ha avviato ieri, 8 giugno, il cantiere lungo la Sp 62 della Valsassina a Pasturo in prossimità dell’intersezione con la Sp 64 dir Barzio. L’intervento prevede il consolidamento di un tratto di muratura di sostegno del corpo stradale per un tratto di circa 40 metri con contestuale ammodernamento dei sistemi di ritenuta (barriere stradali).

Data la particolare posizione del cantiere e la necessità di rimuovere parte della corsia per procedere al consolidamento, si è reso necessario attuare la regolamentazione del traffico mediante senso unico alternato gestito da impianto semaforico per contenere i disagi agli utenti della strada e, contestualmente, tutelare la sicurezza dei lavoratori.