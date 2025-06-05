Sp67 e Sp72: chiusure temporanee per lavori

Modifiche alla viabilità per lavori su fibra ottica e linea elettrica

VALSASSINA/DORIO – Chiusura notturna della SP 67 Alta Valsassina e Valvarrone tra Premana e Pagnona nelle notti di giovedì 5 e venerdì 6 giugno, dalle ore 21 alle 5 del mattino, per interventi di ripristino della pavimentazione a seguito della posa della fibra ottica. Il tratto interessato va dal km 10+793 (bivio per Premana) al km 11+729 (centro abitato di Pagnona).

Inoltre, sulla SP 72 del Lago di Como, è prevista la chiusura totale al transito nel comune di Dorio da lunedì 9 a venerdì 13 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 18, per consentire in sicurezza i lavori di demolizione della linea elettrica a media tensione (MT) aerea esistente. Il tratto interessato va dal km 85+800 (fine del centro abitato di Dorio) al km 86+700 (località Rivetta di Dorio).