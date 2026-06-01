Staffetta dei Centenari. Sport e solidarietà per i 100 anni degli Alpini di Cortenova e Barzio

Sabato 6 giugno podisti, skirollisti, ciclisti, cavalieri e piloti si passeranno il testimone lungo la Valsassina

Oltre cento partecipanti attesi tra Cortenova e Barzio. Il ricavato della serata sarà devoluto a tre realtà sociali del territorio

CORTENOVA – Una grande festa di sport, amicizia e solidarietà attraverserà la valle per celebrare un traguardo storico. In occasione del centenario di fondazione dei gruppi Alpini di Cortenova e Barzio, sabato 6 giugno andrà in scena la “Staffetta dei Centenari”, una manifestazione che coinvolgerà decine di partecipanti e numerose associazioni del territorio in una sfida capace di unire diverse discipline sportive lungo l’intera Valle dei Sassi.

L’iniziativa è organizzata dai gruppi Alpini di Cortenova e Barzio con la collaborazione del Panathlon Club Lecco e di diverse associazioni valsassinesi. A sostenere l’evento sono inoltre la Comunità Montana Valsassina, Val Varrone, Val d’Esino e Riviera e i Comuni di Barzio, Cortenova, Introbio, Pasturo e Primaluna. Ospiti d’onore saranno la Cooperativa Le Grigne di Primaluna, La Cordata di Premana e la Cooperativa Le Betulle di Cremeno.

La partenza del primo staffettista è prevista alle ore 16 dal centro sportivo Todeschini di Bindo, a Cortenova. I podisti attraverseranno tutte le frazioni del comune per poi passare il testimone, in zona Cortabbio, agli skirollisti, che percorreranno la pista ciclabile fino a Barzio. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, il tratto sarà chiuso al pubblico tra le 16 e le 18 circa.

Da qui la staffetta proseguirà con i ciclisti, per poi coinvolgere anche cavalieri e una gara di volo in programma a Taceno, in un originale intreccio di discipline sportive e calcolo dei tempi. Gli ultimi metri della sfida saranno affidati ai ragazzi della Cooperativa Le Grigne, chiamati a completare simbolicamente il percorso. L’arrivo è previsto alle ore 18 in località Fornaci di Pratobuscante, a Barzio.

Saranno oltre cento i concorrenti impegnati nell’evento, pensato per coinvolgere l’intera comunità valsassinese attorno ai valori della condivisione, dell’impegno e della partecipazione. Al termine della staffetta si terranno le premiazioni dei partecipanti e un momento di ristoro curato dai gruppi Alpini organizzatori.

La giornata proseguirà dalle ore 19 allo Spazio Valsassina, in zona Fornace a Barzio, con una cena aperta ai partecipanti e al pubblico. A seguire spazio alla musica con DJ Samu e RitmoFFF.

L’iniziativa avrà anche una significativa finalità benefica: il ricavato della serata sarà infatti devoluto alla Cooperativa Le Grigne di Primaluna, alla Cordata di Premana e alla Cooperativa Le Betulle di Cremeno, realtà da anni impegnate nel sociale sul territorio.