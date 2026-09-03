Strada Ballabio-Resinelli: riprendono i lavori, senso unico alternato con semaforo

Dal 7 settembre al 16 ottobre tra l’incrocio con via Valgrande e il 5° tornante

In programma il rifacimento del manto stradale e il completamento dei guard rail

BALLABIO – Dal 7 settembre al 16 ottobre senso unico alternato con semaforo lungo la strada che collega Ballabio con i Piani Resinelli. In programma il completamento delle barriere di sicurezza e il rifacimento del manto stradale. Dopo la pausa estiva riprendono i lavori lungo la strada Ballabio-Piani dei Resinelli, un intervento rilevante per la sicurezza e la qualità di un collegamento strategico per residenti, attività e visitatori.

Nei giorni scorsi si è svolta una riunione direttamente sul posto alla presenza dell’impresa Barri Costruzioni, dei tecnici e dei funzionari dei diversi enti coinvolti, del sindaco di Abbadia Lariana Roberto Azzoni e del sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola. Il sopralluogo ha permesso di verificare quanto già realizzato e di coordinare nel dettaglio la nuova fase del cantiere.

“Le opere previste comprendono il completamento dei guard rail e delle relative strutture di sostegno, nonché il rifacimento del manto stradale – ha informato il sindaco Bussola via social -. Si tratta di interventi importanti, pensati per rendere più sicuro il tracciato e migliorarne le condizioni complessive”.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire l’esecuzione dei lavori, dalle ore 7 di lunedì 7 settembre alle ore 18 di venerdì 16 ottobre 2026, in via Piani dei Resinelli – dall’intersezione con via Valgrande fino al 5° tornante – sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

“La regolamentazione è stata definita con l’obiettivo di mantenere la strada transitabile e contenere, per quanto possibile, i disagi per chi percorre quotidianamente il collegamento. Durante il periodo di cantiere potranno comunque verificarsi rallentamenti: si invitano pertanto gli automobilisti a programmare gli spostamenti con un adeguato margine e a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea. Il coordinamento tra amministrazioni, uffici tecnici e impresa proseguirà per tutta la durata dell’intervento, così da accompagnare l’avanzamento delle lavorazioni e informare tempestivamente la cittadinanza in caso di necessità”.