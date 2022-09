Tante iniziative per la rassegna di tre giorni dedicata al settore agro-zootecnico

Invernizzi: “La pioggia non ha impedito le attività, tantissime persone a partecipare”

PASTURO – Una tre giorni dedicata al settore agro-zootecnico, che punta sulla qualità e sulla territorialità, senza paura di innovare, ma sempre nel rispetto di una tradizione secolare che ha prodotto conoscenze e buone pratiche.

Questo il valore delle Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi che si sono concluse oggi, domenica 25 settembre, a Pasturo (loc. Prato Buscante). Positivo il bilancio dell’edizione 2022, tornata in grande spolvero dopo due anni di stop a causa della pandemia di Coronavirus. La manifestazione è stata organizzata dalla Cooperativa di Comunità della Valsassina e della Montagna Lecchese in collaborazione con i Comuni di Pasturo e Barzio, la Camera di Commercio, la BBC della Valsassina e l’Aral (Associazione regionale allevatori lombardia).

Al centro dell’attenzione della tre giorni i bovini di razza Bruna, ma non sono mancate le novità come la rassegna dei bovini di razza pezzata, la collaborazione con l’Istituto Alberghiero CFPA di Casargo e con l’ONAF, l’Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio.

Il brutto tempo, decisamente autunnale, non ha scoraggiato i visitatori che in tanti hanno visitato la fiera prendendo parte alle diverse iniziative in programma.

Tra i tanti appuntamenti, sabato pomeriggio si è svolta la Gara dei cani pastore. Premiati dalla giuria (composta da Bruno Cabrini e Manuele Manzoni).

Partecipata, domenica mattina, la degustazione di formaggi a cura di assaggiatori Onaf: circa una sessantina le persone che hanno assistito al momento organizzato presso la sala polifunzionale P.Pensa della sede della Comunità Montana.

Soddisfatta la presidente delle Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi Antonella Invernizzi che commenta: “Questa tre giorni ha visto già venerdì sera una risposta di pubblico più che positiva alle iniziative proposte. Ieri è stata una giornata piovosa, che però non ha impedito lo svolgimento di manifestazioni come la gara dei cani o il momento di degustazione dei formaggi al quale hanno partecipato 60 persone”.

