Musicisti e cantori si sono esibiti nell’esecuzione della Missa Katharina sotto la direzione del maestro Iose Ratti

All’appuntamento musicale hanno preso parte anche coro Valsassina, coro femminile Vandelia e il soprano Anna Caielli

BARZIO – Il concerto di Pasqua del Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio è un appuntamento che non delude mai le aspettative.

Così è stato anche domenica scorsa quando la banda del presidente Mario Tagliaferri ha proposto al pubblico uno spettacolo impreziosito dalla presenza del coro Valsassina, del coro femminile Vandelia e del soprano Anna Caielli.

Sotto la direzione del maestro Iose Ratti, musicisti e cantori si sono esibiti nell’esecuzione della Missa Katharina.

Lo straordinario lavoro firmato Jacob De Haan è stato interpretato dai cori e dal Corpo musicale a seguito di un lavoro duplice di studio, che ha caratterizzato la preparazione dei gruppi: da un lato la dolcezza, la spiritualità e la convinzione, che Maria Grazia Riva, maestra preparatrice dei cori, ha dipinto nell’espressione corale di quest’opera, che tramuta una Missa in un racconto musicale composto da undici parti elegantemente legate ma ben caratterizzate. Dall’altra la magnificenza di un suono bandistico capace di toccare quegli angoli delle nostre anime assetate di armonia. Suono, che non a caso, è alle dipendenze del coordinamento gestuale di un grande maestro: Iose Ratti.

De Haan compone con grandissima classe, conferendo alla Missa Katharina una geniale semplicità, figlia di un meticoloso metodo di lavoro capace di rendere l’opera appetibile dagli esecutori e grandiosa per gli ascoltatori. La strada più lineare e coerente da percorrere affinché un lavoro sacro come questo possa essere cantabile, suonabile e interpretabile in modo sincero ed esprimibile.

L’esecuzione nella parrocchiale di Barzio non è stato il momento di lancio di un progetto musicale fine a se stesso, ma la dimostrazione più alta della volontà popolare di portare la musica al centro dell’attenzione culturale di un territorio che è costantemente alla ricerca della bellezza.

La Missa Katharina sarà replicata sabato 27 aprile, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Garlate.

In occasione del concerto di Pasqua è proseguita la raccolta fondi in sostegno del progetto Accumoli nel cuore (finalizzato all’acquisto di una cucina da installare nella struttura polifunzionale che sarà realizzata nel comune reatino distrutto dal terremoto). La generosità del pubblico intervenuto alla serata ha permesso di raccogliere 1.221 euro.