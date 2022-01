Sueglio. Limitazioni al transito sul ponte della Valle del Sales lungo la Sp67

A scopo precauzionale transito vietato a veicoli con massa superiore a 20 tonnellate

Nel corso del sopralluogo è stato riscontrato un deterioramento delle condizioni di conservazione della struttura

SUEGLIO – A seguito della segnalazione del Comune di Sueglio, la Provincia di Lecco ha proceduto ad effettuare un sopralluogo di controllo presso il ponte stradale a scavalco della Valle del Sales, all’altezza del pk 1+700 circa della Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone dir. 3 Sueglio.

Nel corso del sopralluogo è stato riscontrato un deterioramento delle condizioni di conservazione della struttura, in particolar modo derivante dall’ampio distacco di porzioni del calcestruzzo copriferro dalle travi del solaio e dalle pile di sostegno, oltre alla consistente ossidazione dei ferri di armatura scoperti. Risulta quindi necessario procedere con ulteriori ispezioni tecniche, in conformità alle Linee Guida 2020 emesse dal M.I.T. riguardanti i ponti ed in particolar modo alle modalità operative di verifica.

A scopo precauzionale e a tutela dell’incolumità dei veicoli in transito, si ritiene opportuno rimodulare in riduzione il limite di massa per i veicoli in transito sulla struttura a 20 tonnellate, al fine ridurre le azioni di carico sul manufatto e rendere il transito dei veicoli

compatibile con le caratteristiche statiche attuali del manufatto. L’ordinanza della Provincia di Lecco è in vigore a decorrere dalle ore 12 di giovedì 13 Gennaio 2022, sino a successiva revoca.