Taceno. Prorogata la chiusura al transito della Sp62 fino al 4 aprile

La proroga è dovuta ad un ritardo nei lavori di consolidamento di un tratto di ciglio stradale

TACENO – La Provincia di Lecco ha comunicato la proroga della chiusura al transito del tratto della Strada Provinciale 62 della Valsassina, nel comune di Taceno, fino alle ore 18 del 4 aprile.

Il motivo della proroga è il ritardo nei lavori di consolidamento di un tratto di ciglio stradale, causato dalle condizioni meteorologiche avverse che hanno ostacolato l’avanzamento regolare delle operazioni.

La chiusura totale al traffico riguarda il tratto della Strada Provinciale compreso tra il pk 0+000 circa (innesto con la SP 62) e il pk 0+150 circa (intersezione con Via alla Chiesa), dove sono in corso interventi di consolidamento. L’area, infatti, presenta segni di ammaloramento che richiedono un intervento urgente per garantire la sicurezza della viabilità.