Taceno. Senso unico alternato sulla SP67 per lavori di consolidamento

ALTA VALSASSINA/VALVARRONE – Transito regolamentato e senso unico alternato sulla SP67 in Alta Valsassina e Valvarrone. A partire da mercoledì 10 settembre alle ore 10 e fino a venerdì 3 ottobre alle ore 18, verrà istituito il senso unico alternato lungo la Strada Provinciale 67 “Alta Valsassina e Valvarrone”, nel tratto compreso tra il km 1+000 e il km 1+500 circa, nel territorio comunale di Taceno. La regolamentazione del transito si rende necessaria per consentire l’esecuzione di interventi di consolidamento e rinforzo del ciglio di valle.