Tappa 18 del Giro d’Italia: chiusure e passaggi in Valsassina

SP62 da Taceno a Ballabio e nuova Lecco-Ballabio chiuse a partire dalle ore 12.30

BALLABIO – Domani pomeriggio, giovedì 29 maggio, la Valsassina vedrà il passaggio della 18^ tappa del 108° Giro d’Italia, che da Morbegno condurrà i ciclisti fino a Cesano Maderno, lungo 144 chilometri e con un dislivello complessivo di 1.800 metri. Una festa dello sport che, come ogni anno, porta con sé inevitabili disagi alla viabilità.

A tal proposito, la Prefettura di Lecco ha emesso l’Ordinanza n. 27310 del 20 maggio 2025, disponendo il blocco totale della circolazione a partire da due ore e mezza prima dell’arrivo della corsa, calcolato in base alla tabella di marcia più veloce predisposta dagli organizzatori.

Nel concreto, via Provinciale sarà completamente chiusa fino al passaggio dell’auto con il cartello “fine gara ciclistica”. Secondo le stime, a Cortenova la gara dovrebbe transitare attorno alle 14.50-15.00, mentre il passaggio da Ballabio è previsto tra le 15.20 e le 15.30. Il divieto di circolazione coinvolgerà anche il tunnel della SS36 Racc. Lecco-Ballabio, che resterà inaccessibile per tutto il tempo necessario.

Si prevede che la chiusura entrerà in vigore dalle 12.30, bloccando ogni veicolo lungo il tracciato per garantire la sicurezza di atleti e pubblico.

Lungo la valle cresce l’attesa per l’arrivo della Carovana Rosa, che anche quest’anno porta con sé entusiasmo, curiosità e un pizzico di orgoglio per i comuni attraversati. Ma non manca la consapevolezza che la giornata richiederà pazienza e programmazione.

Gli orari di chiusura a Lecco

TABELLA PASSAGGI 18^ TAPPA