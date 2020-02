Trasporto locale, la funivia Moggio-Artavaggio nel sistema pubblico

Un trasporto pubblico che guarda anche al turismo

L’Agenzia incontra Provincia e comuni del lago e Valsassina

LECCO – La Provincia di Lecco ha convocato i comuni della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera e i Comuni di Lierna, Mandello del Lario, Abbadia Lariana e Lecco per un confronto congiunto con l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese sul programma in corso e su quello di prossima attuazione e per pianificare lo sviluppo nei prossimi anni.

La riunione, fortemente voluta dalla Provincia di Lecco che crede nello sviluppo di un trasporto pubblico sempre più moderno, ecologico e utile per i cittadini, è stata introdotta dalla consigliera provinciale delegata Agnese Massaro: “Ho voluto sentire dalla viva voce dei Sindaci le reali e concrete esigenze che i territori chiedono alla Provincia e all’Agenzia del trasporto pubblico locale. Ritengo fondamentale una cooperazione schietta e costruttiva tra le amministrazioni locali, per dare i giusti servizi ai nostri cittadini”.

La funivia Moggio-Artavaggio nel sistema del trasporto pubblico

Una importante novità, emersa durante l’incontro, è la conferma da parte dell’Agenzia di aver ricompreso anche la funivia Moggio-Piani di Artavaggio all’interno del sistema del trasporto pubblico locale. La conferma è stata accolta con particolare soddisfazione dai comuni interessati anche in relazione a un futuro miglioramento complessivo dell’offerta di mobilità integrata (funivia – autobus – treno) di sicuro interesse per turisti e appassionati della montagna. La ricaduta principale è che la nota località montana dei Piani di Artavaggio potrà essere meglio collegata e con più regolarità.

Un trasporto pubblico locale che guarda anche al turismo

La riunione ha visto una presenza rilevante dei sindaci, che hanno così potuto evidenziare le diverse necessità e le richieste di aggiornamento del servizio, trasferendole direttamente all’Agenzia rappresentata dal presidente Angelo Colzani e dal direttore Daniele Colombo. La principale richiesta emersa, ritenuta prioritaria rispetto ad altre necessità più locali, è quella di assicurare anche nel periodo estivo e nei giorni festivi un livello di servizio del trasporto pubblico locale adeguato a un territorio che ha una spiccata vocazione turistica e che si può sviluppare ulteriormente, anche con un moderno ed efficiente sistema di trasporto pubblico, integrato con la linea ferroviaria e con le nuove piste ciclabili in fase di implementazione nell’area del Lago e in Valsassina.

L’Agenzia per il trasporto pubblico locale

Il presidente Colzani ha confermato l’impegno dell’Agenzia a implementare le corse nel periodo estivo, in particolare per l’area della Valsassina servita dalla linea D35, attivandosi da subito per assicurare un’adeguata coincidenza e un interscambio con la linea ferroviaria e il trasporto pubblico locale su gomma anche nel periodo estivo, implementando l’offerta di mobilità collettiva.

Per l’Agenzia erano presenti anche due rappresentanti del Consiglio di amministrazione, Marisa Fondra e Franco De Poi, che hanno confermato l’impegno a rendere il servizio sempre più coerente con le reali esigenze di mobilità dei cittadini e hanno assicurato che si sta lavorando anche per garantire un collegamento adeguato con i mezzi pubblici al distretto sanitario di Introbio e che si stanno studiando soluzioni innovative per portare le biciclette sugli autobus di linea, utilizzando appositi dispositivi, così da favorire anche il turismo e la fruizione delle piste ciclabili, tutto l’anno e in particolare in estate, favorendo così anche lo sviluppo economico e turistico dell’area.

La soddisfazione della Provincia di Lecco

Il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli e la Consigliera provinciale delegata Agnese Massaro commentano: “Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’esito dell’incontro che ha fatto emergere le necessità e la comune volontà di dare risposte concrete ai cittadini e ai Sindaci, già dai prossimi mesi, con una sempre più efficace e ottimale implementazione del servizio di trasporto pubblico locale per la Valsassina con la linea D35. Lo sviluppo di un territorio dipende anche dai collegamenti e dalla mobilità, perciò la Provincia di Lecco continuerà a portare tutti questi temi con forza e determinazione sul tavolo dell’Agenzia. Ringraziamo il presidente Colzani, il direttore Colombo e i membri del Cda Fondra e De Poi per il costante supporto assicurato in questi mesi di lavoro comune, per il bene dei nostri territori, che meritano grande attenzione, così da favorire uno sviluppo organico e sostenibile, partendo dalla mobilità e dal trasporto pubblico”.