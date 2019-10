Il 9 ottobre gita organizzata a Trento con BCC Valsassina

Visita guidata nel centro città e al Museo della Scienza. Iscrizioni entro il 4 ottobre

VALSASSINA – C’è tempo fino al 4 di ottobre per iscriversi all’iniziativa ‘Trento tra passato e futuro’ promossa dalla BCC Valsassina. Il prossimo 9 ottobre si partirà alla volta di Trento per scoprire e conoscere i suoi tesori e la sua antica storia.

Il programma della giornata prevede la partenza in pullman alle ore 5 dalla Valsassina e arrivo a Trento per le 9.30. Qui una guida accompagnerà il gruppo in una visita del centro storico. Tra le principali ‘attrazioni’ il Duomo, principale monumento in stile romano-gotico della regione, dedicato a San Virgilio, la Torre Vanga, antico caposaldo romano (così chiamata per il vescovo Federico Vanga che la fece ricostruire), Piazza Cesare Battisti che risale all’epoca fascista (1032-1938) ricavata dallo ‘smembramento’ del quartiere popolare di San Bendetto, Piazza Duomo e la Fontana di Nettuno.

Alla fine della passeggiata con la guida ci sarà del tempo libero per visitare Trento. Alle 12 partenza per l’agriturismo dove si pranzerà tutti insieme e alle 15 partenza per raggiungere il MUSE, il Museo delle Scienze di Trento che porta la firma illustre di Renzo Piano. La visita durerà 90 minuti. Il Museo è da decenni impegnato nella ricerca sulla natura alpina e riconosciuto per la sua attività di divulgazione scientifica. Si tratta di 12 mila mq articolati su sei piani dedicati alla scienza, alla natura, alla scoperta, in uno spazio architettonico che racconto in modo divertente ma scientifico le caratteristiche delle Alpi, i ghiacciai, la fauna, la flora, la biodiversità al variare dell’altitudine, la nascita dell’uomo e la sua impronta nell’Universo.

Alle 18 si ripartirà per rientrare in Valsassina.

La quota di partecipazione per i soci di BCC Valsassina è di 63 euro, 83 per i clienti. La quota comprende viaggio in pullman GT, guida per la giornata, ingresso al Muse e visita, pranzo in agriturismo e assicurazione medica.

Ci sarà tempo fino al 4 di ottobre per iscriversi, presso le filiali della Banca. Per info 0341 998748 email segreteria@valsassina.bcc.it

QUI la locandina