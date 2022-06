Sviluppare il turismo legato all’enogastronomia: 316 mila euro per progetti lecchesi

Risorse assegnate ai Comuni di Mandello, Barzio, Bellano e Sueglio

LECCO – La Regione, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale, ha stanziato 4,7 milioni di euro per finanziare 45 progetti di sviluppo di infrastrutture e servizi turistici locali. Di questi, quattro sono progetti della provincia di Lecco.

In particolare sono stati assegnati 26 mila euro al Comune di Mandello, 103 mila euro al Comune di Barzio, 132 mila euro al Comune di Bellano e 55 mila euro al Comune di Sueglio. Il totale stanziato per gli enti lecchesi è di 316 mila euro.

“La Lombardia è la prima regione agricola d’Italia in termini di produzione e di trasformazione, ma purtroppo non viene ancora riconosciuta come grande terra di turismo enogastronomico. Un gap che vogliamo colmare, con investimenti legati alla promozione dei territori attraverso i nostri prodotti”. Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi.

Con questo bando, oltre alle infrastrutture su piccola scala, vengono finanziati progetti di sviluppo e commercializzazione di servizi per la valorizzazione del territorio, materiale promozionale, siti web e app per smartphone.

“Punti informativi per i visitatori, segnaletica, aree ricreative nei percorsi rurali. Bisogna offrire ai turisti – ha aggiunto l’assessore – strutture adeguate che possano consentire di gustare i nostri prodotti rimanendo a contatto con le zone agricole. Sempre più spesso le persone scelgono una meta anche in base a ciò che un territorio può offrire sotto il profilo enogastronomico. La Lombardia ha una prateria davanti in questo ambito e dobbiamo sfruttarla”.