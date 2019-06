Un corso per Guardie Ecologiche Volontarie: lo organizza al Comunità Montana

Opportunità di volontariato in difesa dell’ambiente

Domande entro il 31 agosto alla Comunità Montana

BARZIO – Torna un corso per diventare Guardie Ecologiche volontarie (GEV). La Comunità Montana della Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha raccolto diverse sollecitazioni giunte nei mesi scorsi, aprendo la possibilità di organizzare un corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie.

Si tratta di una figura a cui possono ambire cittadini amanti della natura, volontari che dedicano il proprio tempo alla difesa dell’ambiente e che desiderano trasmettere agli altri le proprie conoscenze e la propria passione e che educano al rispetto del patrimonio naturale e paesistico della nostra regione.

Le GEV si assumono l’impegno di collaborare, in modo continuativo e regolamentato, con gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica, integrando la propria attività volontaristica con quella della pubblica amministrazione. Esse rivestono la funzione di pubblico ufficiale e svolgono anche compiti di vigilanza, verificando il rispetto della normativa ambientale.

“I corsi di formazione nei settori di competenza delle comunità montane – ha sottolineato il Presidente Carlo Signorelli – fanno parte della nostra mission istituzionale e quello delle guardie ecologiche segue le iniziative per i boscaioli, gli operatori del settore edilizio e paesaggistico e gli agricoltori. Ci auguriamo che ci possano essere adesioni in numero sufficiente per un ruolo importante nella tutela e valorizzazione del nostro prezioso ambiente”.

Le domande dovranno essere inoltrate entro il 31 agosto 2019.

QUI IL BANDO COMPLETO: BANDO CORSO NUOVE GEV

IL MODULO DI ISCRIZIONE: ALLEGATO A BANDO CORSO NUOVE GEV