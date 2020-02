Un incontro inaspettato nel bosco…

A tu per tu con un particolare uccello dai colori sgargianti

“All’inizio mi era sembrato un giocattolo, invece…”

CASARGO – Stava scendendo nel tardo pomeriggio di oggi da Giumello verso Indovero al termine di una sessione di allenamento di corsa in montagna quando la sua attenzione è stata attirata da una “cosa” strana, coloratissima, che si trovava nel sottobosco.

“Aveva colori sgargianti, all’inizio mi è sembrato un giocattolo – spiega Andrea Brumana lo skyrunner premanese protagonista dell’incontro – Mi sono avvicinato e quando ero a pochissima distanza, mi sono accorto che era un uccello vivo e vegeto! A quel punto si è mosso. Ha zampettato un po’, senza però volare via. Ho avuto tutto il tempo di prendere il telefono e fargli un video. Se avessi voluto, avrei potuto anche prenderlo con le mani… sembrava un po’ spaventato”.

Un incontro curioso e decisamente inaspettato con quello che ha tutta l’aria di essere un fagiano dorato, una specie ornamentale, probabilmente scappato da un privato.

Il fagiano dorato è un uccello originario della Cina Centrale ma è ormai diffuso in tutti i continenti.

A confermarlo è ancora il medico veterinario, dottoressa Valentia Mainetti, che spiega: “Da quello che si può appurare vedendo il video si tratta di un maschio di fagiano dorato, specie esotica (asiatica) da noi detenuta a scopo ornamentale. Non si utilizza per ripopolamento venatorio (a differenza del fagiano comune) quindi questo animale è sicuramente scappato a qualcuno. L’ideale sarebbe riuscire a catturarlo perché nel bosco non ha vita lunga per carenza di cibo e la presenza di predatori. È possibile che si avvicini a qualche giardino in cerca di cibo”.

Se qualcuno dovesse incontrare il fagiano dorato, riuscendo a catturarlo, la dottoressa Mainetti è disponibile a tenere in stallo l’animale finché non venga trovato il padrone o venga dato in adozione.