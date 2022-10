La necessità di un nuovo mezzo era emersa dopo l’incremento di otto nuovi volontari

L’amministrazione guidata dalla sindaco Antonio Rusconi potrà contare su un contributo del 90% del costo totale di Regione Lombardia

VALMADRERA – E’ stato ritirato ieri, sabato, un nuovo pick-up per la Protezione Civile di Valmadrera. Il costo del nuovo importante mezzo, con cabina doppia, cinque posti a sedere, decorato con la livrea della Protezione Civile e dotato di lampeggianti e sirena, è stato di 45.000 euro. La necessità di un nuovo mezzo per l’associazione valmadrerese era emersa dall’incremento di otto nuovi volontari, per un totale di venti, entrati a far parte del gruppo nel periodo della pandemia.

Per il suo acquisto, l’amministrazione guidata dalla sindaco Antonio Rusconi potrà contare su un contributo del 90% del costo totale di Regione Lombardia, garantito a seguito della partecipazione del comune di Valmadrera a un bando per l’acquisizione di mezzi di trasporto e opera ad uso esclusivo della Protezione Civile.