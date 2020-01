Un Postamatt anche a Morterone: “un servizio utile agli abitanti e ai turisti”

Taglio del nastro per il nuovo Postamatt installato a Morterone

L’iniziativa è parte del piano di Poste Italiane per i piccoli comuni

MORTERONE – Poste Italiane ha inaugurato ieri, mercoledì, il nuovo sportello automatico ATM Postamat nel piccolo comune di Morterone.

All’inaugurazione del nuovo ATM, posizionato in Piazza Comunale – Chiesa 2, erano presenti la Direttrice della Filiale Lecco di Poste Italiane, Nicoletta Paris e il Sindaco Antonella Invernizzi.

L’installazione, ricorda Poste Italiane, è parte del programma di “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti.

Nicoletta Paris ha sottolineato che “L’installazione di un nuovo Postamat anche nel Comune di Morterone, il Comune più piccolo d’Italia, come in molti altri piccoli Comuni lombardi nei quali non è presente un ufficio postale, è la realizzazione di uno degli impegni presi da Poste Italiane. Continua dunque il nostro sostegno alle realtà locali, per agevolare la vita degli abitanti dei piccoli centri. In provincia di Lecco sono stati installati nuovi Postamat anche in altri piccoli Comuni nei quali non è presente un ufficio postale, precisamente Cassina Valsassina, Crandola, Dorio e Parlasco.”

“La nostra piccola comunità – è intervenuta il sindaco Invernizzi – ha colto positivamente la scelta che Poste Italiane ha fatto basandosi non sui numeri ma sui bisogni delle realtà in cui i servizi sono limitati. Nonostante il nostro sia un Comune di montagna, la tecnologia viene utilizzata per vivere bene quindi ben vengano i nuovi servizi e le nuove installazioni a favore di chi ci abita tutto l’anno e dei turisti. Grazie! L’installazione del Postamat è un piccolo passo che va a migliorare la qualità della vita nel nostro borgo racchiuso tra le cime decantate dal Manzoni.”

Il nuovo Postamat

Disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, l’ATM Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Il nuovo Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Lo sportello è anche dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.