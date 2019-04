Un sabato di lavoro, tra i partecipanti anche un centinaio di ragazzi delle scuole

“La speranza è che non ci si fermi qui e altri seguano questo esempio”

PREMANA – Otto associazioni, 70 volontari e 100 ragazzi delle scuole hanno partecipato il 13 aprile alla Giornata del Verde Pulito organizzato dall’amministrazione e dalle associazioni premanesi.

“Finalmente siamo riusciti a organizzare la nostra giornata ecologica per ripulire il paese, le sue strade e pure la provinciale fino al passo di Piazzo”.

Un sabato di lavoro per gli abitanti di Premana che hanno raccolto rifiuti di ogni genere in enormi quantità. E’ la dimostrazione che tutti i cittadini possono fare qualcosa per l’ambiente rimboccandosi le maniche e unendosi tutti insieme.

“La speranza è che non ci si fermi qui, che altri paesi, altre associazioni, le istituzioni possano prendere esempio e lanciare queste iniziative come noi abbiamo preso esempio da altri che lo hanno fatto prima” hanno detto gli organizzatori.

“Dovremmo tutti metterci una mano sulla coscienza ed evitare di sporcare il nostro mondo. Sarà una frase fatta, ma è significativa: ‘il mondo è uno solo e va rispettato e preservato’. Un ringraziamento a tutti per la splendida collaborazione e per il risultato ottenuto. Bravi ragazzi”.